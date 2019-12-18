2019/12/18 | 12:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة،اليوم الأربعاء،صدور أمر قبض لمدير TBI السابق لصرف 60 مليون دولار من دون ضمانات كافية.وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة صدى الاعلام , أن” محكمة جنايات النجف المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحق المدير العام للمصرف العراقي للتجارة TBI السابق استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات ،عن القضية الخاصة بقيام فرع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تصدر أمر قبض بحق مدير التجارة السابق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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