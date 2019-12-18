حسن الكعبي: قيام رئيس الجمهورية بمهام رئيس الوزراء يتطلب بقاء الحكومة بوزرائها الحاليين

2019/12/18 | 12:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ان ما يتم ما يتم تداوله بشأن قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء في حال عدم قيامه بتكليف المرشح لتشكيل الحكومة يستدعي قاء الحكومة بوزرائها الحاليين

وذكر الكعبي في بيان ان بقاء الحكومة قائمة بوزرائها الحاليين، ولا يسري عليها حكم الإقالة او الاستقالة وانما يتم استبدال شخص رئيس مجلس الوزراء حيث انه لا معنى لقيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء في حكومة لا يوجد فيها وزراء.

واكد الكعبي ان الدستور قد الزم رئيس الجمهورية في حال قيامه مقام رئيس مجلس الوزراء بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما وان مضي هذه المدة دون قيامه بأداء ذلك التكليف لا يُسقِط عنه هذا الالتزام.

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