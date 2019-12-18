فيديو : والد المحامي “علي جاسب” يناشد للتدخل في قضية ابنه المخطوف

2019/12/18 | 12:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بعد 71 يوماً على اختفاء المحامي “علي جاسب” ظهر والد المحامي يناشد للتدخل في قضية ابنه المخطوف.وكان المحامي، علي جاسب، قد تعرض الى الاختطاف في شهر اكتوبر 2019 ، في محافظة ميسان– العراق ، فيما أستنكرت نقابة المحامين العراقيين، ودعت الى فتح تحقيق موسع بحادثة الاختطاف.

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