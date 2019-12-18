فيديو لسارق حقائب نسائية يستخدم ’’السايبا’’ بتنفيذ عملياته في بغداد

2019/12/18 | 12:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، القاء القبض على متهم لقيامه بعدة سرقات للحقائب النسائية في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق” إن “مديرية مكافحة اجرام بغداد – مكتب بغداد الجديدة، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بعدة سرقات للحقائب النسائية في منطقة بغداد الجديدة”.وأضاف البيان، أنه “بعد التحقيق معه، اعترف بعدة […]

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