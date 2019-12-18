2019/12/18 | 12:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد البطاطا من الحلويات القديمة المشهورة فى كثير من البلدان، وخاصة فى مصر فيتناولها العديد من الأشخاص بكميات كبيرة، وهي تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن وتمد الجسم بالطاقة وقيمة غذائية عالية.ووفقًا لموقع”one green planet” إليكم أهم فوائد تناول البطاطا وهى: فيتامين أتحتوى البطاطا على نسة كبيرة من فيتامين أ الذى يساعد على التركيز،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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