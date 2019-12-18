غدا انطلاق منتدى الطفل الأفريقي

2019/12/18 | 12:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطلق مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب غدا، الخميس، منتدى الطفل الأفريقي، الذى سيعقد أولى حلقاته في مكتبة القاهرة الكبرى، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتور هشام عزمي ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي خالد جلال.

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