قانونية البرلمان لـ

2019/12/18 | 12:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف مصدر في اللجنة القانونية النيابية، عن احقية رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بالاستمرار في منصبه.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز" اليوم الاربعاء،

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