2019/12/18 | 12:12 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

اعلنت امانة بغداد المباشرة باكساء مجسر ملعب الشعب في جانب الرصافة ببغداد.

وذكر بيان لامانة بغداد تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الاربعاء،

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