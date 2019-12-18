نائب بالفتح: السهيل المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء لكن سائرون معترضة عليه

2019/12/18 | 12:12 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو ، الأربعاء، استمرار اللقاءات مع رئيس الجمهورية برهم صالح لحسم مر...

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