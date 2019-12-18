2019/12/18 | 12:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شركة توزيع المشتقات النفطية في وزارة النفط، اليوم الاربعاء، عن اطلاق البطاقة الوقودية لمادة النفط الابيض في بغداد والتي تحمل رقم 2.

وقالت الشركة في بيان لها تلقت "الغد برس"، نسخة منه انه "تم اطلاق البطاقة الوقودية لمادة النفط الابيض والتي تحمل رقم 2"، مبينة ان "الكمية ستكون بمقدار 50 لترا".

واضافت ان "المنافذ التوزيعية باشرت بتوزيع مادة النفط الأبيض على المواطنين لتأمين خزين جيد للمواطنين خلال فصل الشتاء بعدما اطلقت البطاقة الوقودية السابقة والتي تحمل رقم 9 وبواقع 100 لتر".

يذكر ان وزارة النفط استمرت خلال السنوات الماضية على توزيع النفط الابيض خلال موسم الشتاء عن طريق الكابونات منعا للزخم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق البطاقة الوقودية رقم ٢ للنفط الابيض) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق البطاقة الوقودية رقم ٢ للنفط الابيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).