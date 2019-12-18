نائب: الانتخابات المقبلة ستقصي كل المجربين الذين لم يفلحوا بإدارة الدولة

2019/12/18 | 12:12 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةأكد النائب عن تحالف البناء، النائب عباس الزاملي، الأربعاء، ان الانتخابات المقبلة ستقصي كل المجربين الذين لم يفلحوا بإدارة الدولة والمناصب التي وكلت...

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