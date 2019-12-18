2019/12/18 | 12:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شرطة سجن يقع على مشارف بنما سيتي، اليوم الأربعاء، بمقتل 12 شخصا أمس الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار داخل السجن.وقال نائب قائد الشرطة، أليكسيس مونوز، للصحفيين إن 13 شخصا آخرين جرحوا، اثنان منهم في حالة خطرة.وأعلنت المصادر من السجن أن أعمال العنف، التي اندلعت في سجن “لا خوييتا”، المكتظ بالسجناء الذين يعانون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق نار داخل سجن في بنما يسفر عن 12 قتيلا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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