2019/12/18 | 12:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه فريق ليفربول الإنجليزي منافسه فريق مونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وذلك باستاد خليفة الدولي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز في تلك المباراة والتأهل إلى نهائي البطولة، في خطوة نحو تحقيق لقب تبحث عنه كتيبة المدير الفني يورجن كلوب.ومن المنتظر أن يقود

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موعد مباراة ليفربول ومونتيري والقنوات الناقلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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