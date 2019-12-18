العراق يرأس اجتماعاً طارئا في الجامعة العربية حول القدس

2019/12/18 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس العراق، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائميين لمناقشة الانتهاكات الحاصلة في القدس.

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