اليوم البرلمان يصوت على قانون الانتخابات

2019/12/18 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب،اليوم الاربعاء،جلسته الاعتيادية للتصويت على قانون الانتخابات.

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