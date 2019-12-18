بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة اليوم وقانون البرلمان ضمن الاولويات

2019/12/18 | 12:16 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب جدول اعمال جلسة المجلس ليوم الاربعاء.وذكرت الوثيقة التي حصل عليها /SNG/،انه “سيتم التصويت على قانون مجلس النواب العراقي الذي يجري الحديث حولة في الايام الماضية”.انتهى..

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