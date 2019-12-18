أسلحة جديدة تنذر بملحمة خططية في الكلاسيكو

2019/12/18 | 12:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يحل ريال مدريد ضيفًا على غريمه برشلونة، بملعب كامب نو، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري الإسباني.

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