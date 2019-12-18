الصدمات الكهربائية علاج جديد لآلام الدورة الشهرية

2019/12/18 | 12:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تشكل الدورة الشهرية كابوسًا بالنسبة للكثيرات نتيجة لما تسببه من آلام شديدة، وخاصة التقلصات التي يصاحبها صداع وغيره من الأعراض المؤرقة.

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