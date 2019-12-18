رائد ياغي يفقد ذاكرته نتيجة التعرض لضربة على راسه

2019/12/18 | 12:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تعرض رائد ياغي لأصابة برأسه نتيجة استخدام عناصر مكافحة الشغب القوة خلال فضّ الاحتجاجات في وسط بيروت.وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حالته الصعبة التي يعيشها و أنه لا يستجيب لمن حوله، حيث رجح البعض فقدانه لذاكرته وذلك بسبب عدم تعرفه إلى أحد.يذكر ان الطبيب الخاص به طلب من […]

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