2019/12/18 | 12:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة “إنتل” النقاب عن الكاميرا L515 الجديدة، والتي تتميز بتقديم معلومات عمق دقيقة من أجل التقاط صور ثلاثية الأبعاد، وذلك بفضل تقنية الليدار.وأوضحت الشركة الأميركية أن الكاميرا L515 الجديدة، والتي تأتي بحجم كرة التنس، قادرة على تسجيل 23 مليون معلومة عمق في الثانية، في حين تبلغ دقة الوضوح 1024×768 بيكسل بمعدل 30 صورة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنتل تكشف عن كاميرا متطورة بسعر اقتصادي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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