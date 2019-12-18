اعمال شغب في لبنان والجيش يعتقل المتورطين

2019/12/18 | 12:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، فجر اليوم الأربعاء، أعمال شغب، حيث أقدم مجهولون على إحراق شجرة الميلاد في المدينة، والاعتداء على غرفة أمن منزل مفتي المدينة.وتمكن الجيش بعد ساعات قليلة من توقيف 4 أشخاص يشتبه في قيامهم بهذه الأعمال.واستنكرت القيادات السياسية والدينية في المدينة “هذا العمل المرفوض”، معتبرة أن إحراق الشجرة لأول مرة

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