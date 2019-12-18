2019/12/18 | 12:23 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازدحامات في الشوارع والتقاطعات بالديوانية بعد قطع الطرق من قبل محاضرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/18 | 12:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازدحامات في الشوارع والتقاطعات بالديوانية بعد قطع الطرق من قبل محاضرين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ازدحامات في الشوارع والتقاطعات بالديوانية بعد قطع الطرق من قبل محاضرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).