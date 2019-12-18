2019/12/18 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

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اعتقال 4 متظاهرين شاركوا بقطع الطريق نحو حقول الرميلة النفطية في البصرة

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

حذر مصدر أمني مسؤول في محافظة ديالى، الأربعاء (18 كانون الأول 2019)، من انهيار الاوضاع الامنية في ناحية ابي صيدا شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاوضاع الامنية الداخلية في مركز ناحية ابي صيدا

بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الأربعاء (18 كانون الأول، 2019) تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة اغتيال مدرس شرقي المحافظة.

وقال عضو مجلس ناحية مندلي (90 كم شرق بعقوبة) حيدر المندلاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم-نينوى

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (18 كانون الأول، 2019) بأن عناصرَ من تنظيم داعش متنكرين بزي "عسكري"، طوقوا قرية جنوب مدينة الموصل وقتلوا أحد مواطنيها.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عناصرَ من تنظيم داعش يرتدون ا

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