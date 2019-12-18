هجوم برشلونة يتفوق على ريال مدريد

2019/12/18 | 12:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتفوق هجوم برشلونة بشكل واضح على ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين، اليوم الأربعاء، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 10 من الليغا.ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنه لا يمكن عقد مقارنة هذه المرة بين هجوم برشلونة وريال مدريد قبل موقعة الكلاسيكو.وأشارت إلى أن “مثلث برشلونة الهجومي شبه ثابت ويتكون من ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان

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