اخماد حريق في مرآب السنك وسط بغداد

2019/12/18 | 14:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق صباح اليوم الاربعاء داخل مرآب السكن الذي يتحصن فيه محتجون وسط العاصمة بغداد.وقال مصدر في الدفاع المدني وشهود عيان ان الحريق نشب صباح اليوم في كمية من […]

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