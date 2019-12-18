نيجيرفان بارزاني وسفيرة نيوزيلندا يتباحثان الاستثمار في كوردستان

2019/12/18 | 14:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني وتريدن دوبسن

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