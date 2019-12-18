رئيس أركان الجيش يصل ديالى لمناقشة أوضاع أبي صيدا وملفين آخرين

2019/12/18 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عبد الخالق العزاوي، الاربعاء (18 كانون الأول 2019)، بان وفد رفيع من وزارة الدفاع وصل بعقوبة لمناقشة 3 ملفات هامة.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "وفد رفيع من وزارة الدفاع برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي وصل الى بعقوبة وعقد سلسلة لقاءات هامة في مقر عمليات ديالى مع قيادات امنية".

واضاف العزاوي، ان "زيارة وفد وزارة الدفاع جاء لمناقشة 3 ملفات هامة هي احداث ابي صيدا الجارية الان في ظل توتر حاد في اوضاعها الداخلية بسبب النزاعات العشائرية".

وأوضح أنه "سيتم مناقشة خارطة الانتشار للقوات الامنية الجارية منذ ايام بالاضافة الى نتائج عملية اراد النصر العسكرية الاخيرة التي جرت في 7 قواطع ضمن حدود ديالى".

يٌشار إلى أن ناحية أبي صيدا بديالى تشهد بين فترة وأخرى اندلاع نزاعات عشائرية، يُستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الأربعاء (18 كانون الأول 2019)، عن تامين كامل لما اسماها ضفة النار شرق المحافظة.

وقال رئيس مجلس ناحية المنصورية (45كم شرق بعقوبة) راغب العنبكي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان" الضفة الشرقية لن

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الأربعاء (18 كانون الأول 2019) باعتقال 4 متظاهرين شاركوا بقطع الطريق نحو حقول الرميلة النفطية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية كبيرة من المحافظة، اعتقلت 4

بغداد اليوم- بغداد

حذر مصدر أمني مسؤول في محافظة ديالى، الأربعاء (18 كانون الأول 2019)، من انهيار الاوضاع الامنية في ناحية ابي صيدا شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاوضاع الامنية الداخلية في مركز ناحية ابي صيدا

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