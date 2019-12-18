الكهرباء تكشف أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة في بغداد وعدد من المحافظات

2019/12/18 | 14:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت وزارة الكهرباء، الأربعاء، عن أسباب انخفاض حجم تجهيز الطاقة في بغداد وعدد من محافظات الوسط، فيما حذرت من انقطاع تام للكهرباء بسبب محاصرة إحدى المحطات الكهربائية من قبل المتظاهرين.

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