نبيل عودة - يوميات نصراوي: مدمن الخمر والقس

2019/12/18 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة حدثني والدي عن صديق له كان مدمنا على شرب الخمر.حتى انه يشرب الخمر صباحا بدل الحليب او القهوة وقبل خروجه للعمل، وكان يسافر بباص للعمال يشتغلون في حيفا.صعد قسيس الى الباص، وكان يسافر بنفس الباص مرتين كل أسبوع، للقيام بخدمات دينية في حيفا.كان على معرفة بذلك الشخص، بصفته أحد أبناء طائفته في الناصرة، وكثيرا ما حاول ان يقنعه بتخفيف المشروب حفاظا على صحته، خاصة انه انسان مؤمن وياتي للصلاة بالمنا......

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