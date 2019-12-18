2019/12/18 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_كمال_نظمي يقول فكتور هوجو: «الثورات ليست إبنة المصادفة بل إبنة الضرورة»؛ لكن هذه "الضرورة" لا تتحول إلى ملموس واقعي مكتمل ومتحقق على الأرض دون إطار سياسي ذي حدٍ أدنى من التنظيم القيادي.واليوم، وبعد مرور أكثر من شهرين على انطلاق الحراك الثوري العراقي في الأول من تشرين الأول 2019 الساعي إلى إحداث تغيير راديكالي في النظام السياسي، فإنه ما يزال مشتتاً بين تصنيفات متعددة، غير قادرة -أو غير راغبة- بالتنس......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فارس كمال نظمي - ثورة تشرين العراقية: القيادة الغائبة والثورة المضادة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فارس كمال نظمي - ثورة تشرين العراقية: القيادة الغائبة والثورة المضادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).