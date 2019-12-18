فاطمة ناعوت - موتُ الكاتب …. وازدراءُ الأديان

2019/12/18 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت "يموتُ الكاتبُ فورًا بعد كتابة النصّ.” هكذا تذهبُ المدرسةُ البُنْيَويّة في النقد.فالنَّصُّ يصيرُ كائنًا مستقلاًّ.يدافعُ عن نفسه فيحيا، أو يُخفقُ في الدفاع عن نفسه، فيموت.وليس على الكاتب حقُّ حماية نصّه بعد خروجه إلى النور.فالنصُّ لم يعد له؛ بل صار مُلْكًا للتاريخ وميراثًا للإنسانية.النصُّ الجيد يُكتَب له الخلود، والفقيرُ يموتُ غير مأسوف عليه، تمامًا مثل نظرية "الاصطفاء الطبيعيّ" للأحياء.وعمل......

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