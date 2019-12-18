5 محاور على طاولة مباحثات كوردستان- نيوزيلندا

2019/12/18 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء، السفيرة الجديدة لنيوزيلندا في العراق، تريدن دوبسن.كما عبر الجانبان عن الرغبة في تنمية العلاقات بينهما في مختلف المجالات.وعبرت دوبسن عن شكر بلادها وتقديرها لدور إقليم كوردستان في الحرب ضد داعش وإيواء النازحين واللاجئين، وقدمت نبذة عن دور بلادها ضمن إطار التحالف ضد داعش.وكان التباحث بشأن أرضية وفرص العمل والاستثمار الأجنبي في إقليم كوردستان، وعملية إعادة الإعمار بعد الحرب على الإرهاب، وأحوال النازحين واللاجئين وطريقة عودتهم إلى ديارهم، والتطورات في العراق وأوضاع المنطقة عموماً، محاور أخرى للقاء.

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