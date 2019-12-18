2019/12/18 | 14:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار تقريرا توضيحيا بأهم الإنجازات التي حققتها ملاكات الوزارة باختلاف تشكيلاتها طوال الفترة المنصرمة من العالم الحالي ٢٠١٩ وتحديدا منذ أن تسنم عبد الأمير الحمداني حقيبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تصدر تقريرا تفصيليا معززا بالأرقام عن أهم منجزاتها للعام 2019 الحالي /وثائق 🔺) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة تصدر تقريرا تفصيليا معززا بالأرقام عن أهم منجزاتها للعام 2019 الحالي /وثائق 🔺) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).