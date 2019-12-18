مؤشر البورصة يرتفع في الجلسة الرابعة

2019/12/18 | 14:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أرتفع مؤشر البورصة في جلسة الاربعاء، بنسبة 0.40%.

جرى خلال الجلسة تداول 6,2 مليار سهم بقيمة 1,1 مليار دينار.

أربعة أسهم رابحة رفعت المؤشر تقدمها أسهم مصرف الشرق الاوسط بـ10.00% وأسهم الامين للتأمين بـ10.00%.

المؤشر لم يخل من الاسهم الخاسرة إذ بلغ عددها 12 سهماً، تقدمها أسهم مصرف العطاء بـ14.29% وأسهم المصرف المتحد 10.00%.

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