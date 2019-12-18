نائب سابق: تحالف الحرامية والبندقية في طريقه لتحقيق انتصار على تحالف ثوار تشرين

2019/12/18 | 14:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو تحالف الإعمار والإصلاح والنائب السابق حيدر الملا، إن تحالف الحرامية والبندقية في طريقه لتحقيق انتصار بتنصيب قصي السهيل رئيسًا للوزراء.وذكر الملا في تويت على موقع تويتر، أن “الدولة العميقة تستعرض قوتها، تحالف الحرامية والبندقية في طريقه لتحقيق انتصار بتنصيب قصي السهيل رئيساً للوزراء، مقابل تحالف المرجعية وثوار تشرين”.ورشح تحالف البناء، الذي […]

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