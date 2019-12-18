فائق الشيخ علي يرشح نفسه لمنصب رئيس الوزراء + وثيقة

2019/12/18 | 14:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قدّم النائب عن التحالف “المدني” فائق الشيخ علي يوم الاربعاء ترشيحه بشكل رسمي لمنصب رئيس مجلس وزراء العراق الى رئيس الجمهورية برهم صالح.

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