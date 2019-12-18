اعتقال متهمين اثنين احدهما بكركوك والاخر بصلاح الدين

2019/12/18 | 14:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – كركوك

اعلنت وزارة الداخلية، باعتقال متهمين اثنين احدهما بكركوك والاخر بصلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان

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