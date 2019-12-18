التربية النيابية تحدد مبلغ منحة الطلبة والمشمولين بها

2019/12/18 | 14:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت لجنة التربية النيابية، عن قيمة المنحة المالية التي ستمنح للطلبة، فيما اشرات الى انها ستشمل طلبة الابتدائية فقط.

وقال عضو اللجنة صفاء

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