2019/12/18 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن القضاء عن اطلاق سراح 2700 من المتظاهرين.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن ” الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر ‏قضايا التظاهرات أعلنت عن أطلاق سراح 2700 موقوفا من المتظاهرين لغاية ‏18/ 12/ 2019‏‎”.

وأضاف البيان انه “ما يزال 107 موقوفا جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم ‏وفق القانون”.

“ساحات التحرير”

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعلن القضاء عن اطلاق سراح 2700 من المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعلن القضاء عن اطلاق سراح 2700 من المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).