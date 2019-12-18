قراءة حول المرشح الرسمي لــ

2019/12/18 | 14:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس تحولت الساحة السياسية خلال الايام الحالية، بين بورصة لعرض أسماء المرشحين وبين الشارع العراقي وساحات التحرير الرافضة لأي اسم من الاسماء المطروحة وافادت اخر الاخبار، تصاعد حظوظ المرشح عن كتلة البناء قصي السهيل، لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما عبرت كتل سياسية عن مخاوفها من ردة فعل الشارع، ...

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