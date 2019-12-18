برهم لايريد منصب عبد المهدي وسيقدم مرشحيه اليوم

2019/12/18 | 14:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر سياسي عراقي اليوم الأربعاء، بأن رئيس الجمهورية، برهم صالح، لا يُريد استلام صلاحيات رئيس الحكومة في فترة الفراغ الدستوري، بعد استقالة عادل ع...

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