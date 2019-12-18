فوزة يوسف ترحب ببيان للادارة وتؤكد: وحدتنا ستحدد مصيرنا

2019/12/18 | 14:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضوة الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي فوزة يوسف

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