مدير المخابرات العراقية يرفض ترؤس الحكومة: انها محرقة

2019/12/18 | 14:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مدير المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي، ترشيحه لرئاسة الحكومة، التي تحولت لتصريف اعمال بعد استقالة عادل عبد المهدي نتيجة احتجاجات دامية منذ اكثر من شهرين.وطُرح اسم الكاظمي رفقة قائمة […]

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