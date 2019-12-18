في يومها العالمي.. اللغة العربية لغات أعلاها الفصحى

2019/12/18 | 14:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمدت الأمم المتحدة، تاريخ الثامن عشر، من شهر كانون الأول/ ديسمبر، من كل عام، يوماً عالمياً للغة العربية.ولم يكن اختيار هذا اليوم، وتخصيصه للاحتفال العالمي باللغة العربية، مصادفة، بل […]

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