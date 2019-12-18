2019/12/18 | 14:58 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معهد الفنون الجميلة في البصرة يجدد منشداته خوفاً من النهيار السقف بالكامل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/18 | 14:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معهد الفنون الجميلة في البصرة يجدد منشداته خوفاً من النهيار السقف بالكامل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معهد الفنون الجميلة في البصرة يجدد منشداته خوفاً من النهيار السقف بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).