بالوثيقة.. رئيس مجلس بغداد يوجه باستمرار عمل المجلس لحين البت بقرار الطعن

2019/12/18 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

قرر متظاهرو محافظة الديوانية، الأربعاء (18 كانون الأول 2019)، فتح الدوائر الحكومية في المحافظة ليومين في الأسبوع فقط، لضمان تقديم الخدمات.

وقال مصدر محلي بالديوانية، في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "المتظاهرين قرروا عدم

بغداد اليوم- ذي قار

أقام مهندسون معتصمون أمام شركة نفط ذي قار، الأربعاء (18 كانون الأول 2019) مجلس عزاء لوالدة إحدى زميلاتهم، بعد أن تعرضت لحادث دهس في منطقة قريبة على الشركة.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن مجلس العزاء أقيم على روح والدة إحدى الم

بغداد اليوم- ديالى

تظاهر العشرات من طلبة المدارس في محافظة ديالى، الأربعاء (18 كانون الأول 2019)، امام مبنى تربية المحافظة، احتجاجاً على جدول امتحانات نصف السنة.

وقال قصي الشمري أحد المشاركين بالتظاهرة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &

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