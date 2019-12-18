عبد الرحيم التوراني - من قتل عمر بنجلون؟!

2019/12/18 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحيم_التوراني كان الحسن الثاني مستعجلا يرغب في تنفيذ مشروعه الكبير، الذي سيعرف باسم "المسلسل الديمقراطي".للتمكن من الخروج من "حالة الاستثناء" التي طالت سنواتها، خاصة بعد فتح ملف "قضية الصحراء".فبدأ باستقطاب آحزاب المعارضة اليسارية، خاصة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بقيادة عبد الرحيم بوعبيد.وحزب التقدم والاشتراكية بقيادة علي يعته.حيث قام الزعيمان برحلات دبلوماسية مكوكية بين دول العالم، خاصة المعسكر الشر......

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