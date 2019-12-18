عبدالرزاق دحنون - كيف تكون شيوعياً جيداً؟

2019/12/18 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون أحاول من أربعين عاماً أن أفهم كيف يكون الإنسان شيوعياً جيداً، لم أُفلح في ذلك، ولم أصل حتى اليوم إلى نتيجة مرضية.ما السر يا ترى؟ الشيوعية كفكرة متاحة للجميع، مشاع، يمكن فهمها نظرياً من الكتب.فقط اقرأ "البيان الشيوعي" وستفهم.ولكن عندما "زُرعتْ" في أرض "الواقع" كانت نتيجة الحصاد خليطة فيها القمح والشعير والزيوان والتبن والحصى والتراب والعدس والجلبان.غربل إن كنت تستطيع الغربلة، وفي المثل: "من غرب......

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