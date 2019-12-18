إلغاء الألعاب النارية في احتفالات العام الجديد في هونج كونج بسبب مخاوف أمنية

2019/12/18 | 15:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مجلس السياحة في هونج كونج يوم الأربعاء إن الألعاب النارية التي من المعتاد إطلاقها عشية العام الجديد في المدينة ستلغى للمرة الأولى في نحو عشر سنوات مع زيادة المخاوف الأمنية بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.وكان إطلاق الألعاب النارية يجتذب آلاف السكان والسياح إلى ميناء فيكتوريا، بينما يتم بث العد التنازلي […]

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