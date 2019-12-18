2019/12/18 | 15:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يدعو الى التريث بإقرار قانون الانتخابات لصياغته بشكل يجعله قابلاً للتطبيق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/18 | 15:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يدعو الى التريث بإقرار قانون الانتخابات لصياغته بشكل يجعله قابلاً للتطبيق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يدعو الى التريث بإقرار قانون الانتخابات لصياغته بشكل يجعله قابلاً للتطبيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).